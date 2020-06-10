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Справочный курс гривны 10 июня понижен на 0,2 коп до 26,6424 грн/$1
12:25 10.06.2020 |
Национальный банк 10 июня понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 0.2 коп. до 26.6424 UAH/USD.
|Показатель
|09.06.20
|09.06.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.6404
|26.6424
|0.008
Данные: НБУ
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