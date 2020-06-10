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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Справочный курс гривны 10 июня понижен на 0,2 коп до 26,6424 грн/$1

12:25 10.06.2020 |

Финансы

 

Национальный банк 10 июня понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 0.2 коп. до 26.6424 UAH/USD.


Показатель09.06.2009.06.20Изменение, %
Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$) 26.6404 26.6424 0.008

Данные: НБУ
 

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