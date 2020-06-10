ICU прогнозирует снижение учетной ставки НБУ на 1,5 п.п. - до 6,5% годовых

Национальный банк Украины (НБУ) 11 июня может снизить учетную ставку на 1,5 процентных пункта (п.п.) - до 6,5% годовых, прогнозирует аналитик инвестиционной группы ICU Михаил Демкив.

"Ожидания таковы, что НБУ существенно снизит ставку завтра (11 июня – ИФ): наш прогноз - это до 6,5%, на 1,5 п. п. (…) Реальная процентная ставка в Украине все еще высокая, следовательно, у НБУ нет иного пути, как резко уменьшать ставку", – сказал он в ходе онлайн-презентации экономических прогнозов аналитиков ICU в среду.

Демкив также ожидает более активное снижение учетной ставки уже осенью 2020 года – до 5,5%. При этом он допускает, что на этом уровне показатель может закрепиться до конца года.

"Мы ожидаем на конец года - начало следующего возвращение инфляции до верхнего значения целевого диапазона НБУ (6% - ИФ). Сответственно, есть вероятность, что в 2021 году увидим начало цикла повышения учетной ставки. Может быть, это будет 0,25 п. п., но НБУ, похоже, будет вынужден перейти к такой политике", – добавил аналитик.

Как написал в Facebook экс-министр экономики Тимофей Милованов, в мае инфляция в Украине замедлилась до 1,7% в годовом измерении, что, по его мнению, подтверждает критику в сторону НБУ о слишком высокой учетной ставке.

Он полагает, что регулятор 11 мая может снизить учетную ставку даже на 3 п.п.

"Напомню, что целевой диапазон инфляции, который поставил перед собой НБУ, составляет 4-6%. То есть сейчас инфляция ниже цели. Значит, бизнес страдает больше, чем нужно, потому что деньги дороже, чем нужно. Также во время кризиса нужно дополнительно уменьшать учетную ставку для стимулирования экономики", – написал Милованов.

Как сообщалось, правление НБУ с 24 апреля понизило учетную ставку с 10% до 8% годовых.