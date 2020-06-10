Власти Китая стали блокировать банковские счета из-за «грязных» сделок с биткоином

Правоохранительные органы Китая заморозили активы на банковских счетах «тысяч» внебиржевых торговцев криптовалютой и их клиентов из-за обвинений в отмывании денег. Об этом сообщает CoinDesk.

Расследование инициировано в минувший четверг. Одним из пострадавших стал Сунь Сяосяо, глава OTC-обменника и бывший сотрудник разработчика криптокошелька Bixin. Он поделился своими переживаниями на странице в соцсети Weibo.

В CoinDesk считают, что текущая кампания может быть направлена на криптотрейдеров, которые занимаются покупкой/продажей криптовалюты через OTC-сервисы и не имеют счетов на зарубежных биржах. В издании пришли к такому выводу, поскольку полиция предъявила официальные обвинения только ограниченному числу владельцев заблокированных счетов.

Сунь Сяосяо указывает, что ранее правоохранительные органы не прибегали к столь массовым заморозкам активов. По его словам подобные действия, как правило, связаны с мошенничеством c применением электронных средств связи, понци-схемами и казино.

«Это означает, что, помимо «грязных денег», существуют также находящиеся в обращении «грязные монеты», - приходит к неутешительному заключению глава OTC-обменника.

Сяосяо считает, что усиление надзора в Китае связано с растущей популярностью использования цифровых активов для перетока высокорискованного капитала. Только если прежде, граждане КНР отдавали предпочтение биткоину, то в последнее время основную роль за собой застолбил Tether (USDT).

По словам неудачливого бизнесмена, сотрудники правоохранительных органов улучшили свои представления о криптовалютах и все чаще стали прибегать к данным мониторинга блокчейн-транзакций для открытия уголовных дел.

По мнению Сяосяо, пострадавшим теперь не остается ничего другого, кроме как обратиться в полицию и предоставить доказательства того, что они оказались в качестве пострадавших. При этом он не стал давать прогнозов в отношении успеха этого мероприятия и сроков возможной разблокировки.

С 2017 года торги биткоином и другими криптовалютами на местных биржах объявлены вне закона.



