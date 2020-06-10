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Остаток средств на корсчетах банков 10.06.20
10:36 10.06.2020 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|8 мая
|47812.2
|12 мая
|49691.0
|13 мая
|69291.6
|14 мая
|52592.2
|15 мая
|55418.7
|18 мая
|66282.6
|19 мая
|59038.2
|20 мая
|58656.7
|21 мая
|50523.8
|22 мая
|49329.4
|25 мая
|52043.7
|26 мая
|52177.4
|27 мая
|52058.3
|28 мая
|51811.7
|29 мая
|54416.5
|1 июня
|47502.4
|2 июня
|45877.0
|3 июня
|50979.6
|4 июня
|48319.1
|5 июня
|50064.7
|9 июня
|45420.4
|10 июня
|39021.1
Данные: Нацбанк Украины.Официальный курс НБУ на 10 июня - 26,6412 грн
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