Финансовые новости
- |
- 10.06.20
- |
- 12:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 09.06.20
10:32 10.06.2020 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|08.05
|7.9750
|6.4600
|12.05
|6.9438
|6.4248
|13.05
|7.4467
|6.2211
|14.05
|7.3867
|6.0519
|15.05
|7.8571
|6.1591
|18.05
|8.8500
|5,8789
|19.05
|6.6357
|6.0708
|20.05
|6.8773
|6.4168
|21.05
|6.5058
|6.4450
|22.05
|6.8227
|25.05
|6.6542
|6.7814
|26.05
|6.6036
|6.3076
|27.05
|6.4750
|6.2470
|28.05
|6.4346
|6.0836
|29.05
|6.4505
|01.06
|6.5200
|5.9397
|02.06
|6.5393
|5.8529
|03.06
|6.4917
|5.8993
|04.06
|7.7722
|5.8751
|05.06
|6.6250
|6.5789
|09.06
|8.2571
|6.3770
Данные НБУ.Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Серые кардиналы киевской политики : Как Комарницкий подвинул Столара
|МВФ утвердил 18-мес. программу stand by для Украины на $5 млрд с 1-м траншем $2,1 млрд – Фонд
|Доллар 9 июня дорожал в ожидании вливаний гривни. Завтра прогнозируют новый рост курса
|Казанский и Гармаш в ТКГ: Почему троллинг – это наибольшее, на что мы можем надеяться
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ICU прогнозирует снижение учетной ставки НБУ на 1,5 п.п. - до 6,5% годовых
|Биржи АТР 10 июня закрылись в основном ростом в ожидании новостей из США
|Власти Китая стали блокировать банковские счета из-за «грязных» сделок с биткоином
|Остаток средств на корсчетах банков 10.06.20
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 09.06.20
|Золото слабо дорожает в ожидании решений ФРС
|Госисполнитель передала материалы делу о депозитах Суркисов на $257 млн в Нацполицию для открытия уголовного производства
Это интересно
|Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании им людей
|Самоходные автомобили способны предотвратить лишь треть аварий
|Microsoft Edge теперь будет распространяться автоматически
|Преступники перехватили контроль над одним из доменов биржи Coincheck
|Android 11 затруднит установку приложений из неизвестных источников
|Лидеру Samsung снова грозит тюрьма
|Hyundai Santa Fe получил новый дизайн