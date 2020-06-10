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АНАЛИТИКА

Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 09.06.20

10:32 10.06.2020 |

Финансы

Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).

дата Кредит и депозит бланковые Договора своп (с $)
Овернайт1 нед.2 нед.1 мес.3 мес.Овернайт1 нед.2 нед.1 мес.3 мес.
08.05
7.9750




6.4600




12.05
6.9438




6.4248




13.05
7.4467




6.2211




14.05
7.3867




6.0519




15.05
7.8571




6.1591




18.05
8.8500




5,8789




19.05
6.6357




6.0708




20.05
6.8773




6.4168




21.05
6.5058




6.4450




22.05
6.8227








25.05
6.6542




6.7814




26.05
6.6036




6.3076




27.05
6.4750




6.2470




28.05
6.4346




6.0836




29.05





6.4505




01.06
6.5200




5.9397




02.06
6.5393




5.8529




03.06
6.4917




5.8993




04.06
7.7722




5.8751




05.06
6.6250




6.5789




09.06
8.2571




6.3770




Данные НБУ.

Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
 

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