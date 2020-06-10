Золото слабо дорожает в ожидании решений ФРС

Цены на золото в среду слабо растут в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.39 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,23%, или на 3,9 доллара - до 1725,9 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,54% - до 17,887 доллара за унцию.

Цена на золото немного растет в среду на фоне ослабления мировых фондовых рынков после недавнего ралли. При этом инвесторы предпочитают сохранять осторожность и ожидают решения ФРС по ставке позднее в среду. По данным CME Group, 87,9% экспертов ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 0-0,25% годовых, а 12,1% прогнозируют ее повышение до 0,25-0,5% годовых.

"Торговцы золотом будут искать подсказки со стороны ФРС в отношении реальности V-образного восстановления экономики", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Phillip Futures.