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Доллар 10 июня стабилен в ожидании итогов заседания ФРС
08:53 10.06.2020 |
Курс доллара в среду утром практически не меняется к иене и евро, инвесторы предпочитают отказываться от активных торгов в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.19 EET курс доллара к иене опускался до 107,55 иены со 107,72 иены на прошлом закрытии. Курс евро к доллару рос до 1,1347 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,134 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,03%, до 96,3 пункта.
В фокусе рынков остается встреча ФРС США, итоги которой будут объявлены позднее в среду. По данным CME Group, 87,9% экспертов ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 0-0,25% годовых, а 12,1% прогнозируют ее повышение до 0,25-0,5% годовых.
"На рынках наблюдался чрезмерный оптимизм, и теперь они корректируются вниз, но это хороший шанс купить доллар в момент снижения", - отметил агентству Рейтер главного валютный стратег Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto).
На курс евро тем временем оказывает давление неопределенность относительно прогресса в торговых переговорах между Великобританией и Европейским союзом. Двустороннее соглашение о свободной торговле должно быть принято до конца года - до истечения переходного периода после Brexit. Мишель Барнье, главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit, как ожидается, выступит позже в среду, что может дать трейдерам некоторые детали, которые могут оказать влияние на настроения на рынке.
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