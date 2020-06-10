Минфин Украины накануне решения НБУ по учетной ставке смог существенно снизить ставки по ОВГЗ

Минфин на первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник накануне ожидаемого 11 июня снижения Нацбанком учетной ставки смог понизить ставку отсечения по 3-мес. гривневым бумагам с 9,9% до 9% годовых, по 6-мес. – с 10,27% до 9,5% и по 9-ти и 12-мес. – с 10,89% до 10,79-10,8%.

Согласно информации на сайте ведомства, спрос на этих аукционах снизился по сравнению с аукционами неделю назад почти в 1,9 раза – до 3,38 млрд грн (по номиналу), а объем продаж – в 2,2 раза, до 1,45 млрд грн.

В то же время Минфин впервые с конца февраля выставил на аукционы 18-мес. облигации, спрос на которые составил 5,92 млрд грн (по номиналу), что позволило привлечь 5,76 млрд грн под 10,8%. Продавец отклонил лишь одну из восьми заявок - на 0,6 млрд грн (по номиналу) под 10,98%.

Помимо того во вторник Минфин также после больше двух месяцев перерыва выставил на продажу ОВГЗ в евро и смог привлечь EUR353,29 млн на 11 месяцев. По сравнению с предыдущими аукционами ему удалось даже немного понизить ставку – с 2,22% до 2,2%, при это были удовлетворены все 19 заявок из 19 поступивших.





Итоги аукционов государственных облигаций

Номер аукциона 51 52 53 54 55 Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000198873 Доразмещение UA4000209225 Доразмещение UA4000209373 Доразмещение UA4000209381 Доразмещение UA4000204556 Номинальная стоимость 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Количество выставленных облигаций, шт, 500 000 500 000 - - Дата размещения 09.06.2020 09.06.2020 09.06.2020 09.06.2020 09.06.2020 Дата оплаты за приобретенные облигации 10.06.2020 10.06.2020 10.06.2020 10.06.2020 10.06.2020 Дата оплаты процентов 19.08.2020 18.11.2020 Дата оплаты процентов 19.05.2021 Дата оплаты процентов 17.11.202 Размер купонного платежа на одну облигацию 72.50 - - - 82.10 Номинальный уровень доходности. % 14.50 11.28 11.00 10.97 16.42 Срок обращения (дней) 70 168 259 343 525 Дата погашения 19.08.2020 25.11.2020 24.02.2021 19.05.2021 17.11.2021 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 1 666 230 000 1 140 479 000 271 080 000 303 255 000 5 924 150 000 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 500 000 000 500 000 000 221 080 000 228 255 000 5 324 150 000 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 7 930 730 000 8 914 822 000 7 401 564 000 5 815 095 000 11 923 210 000 Количество поданных заявок. шт 11 11 8 8 8 Количество удовлетворенных заявок. шт 5 4 7 6 7 Максимальный уровень доходности облигаций. % 9.75 10.50 10.79 10.85 10.98 Минимальный уровень доходности облигаций. % 9.00 9.50 10.50 10.60 10.80 Установленная доходность. % 9.00 9.50 10.75 10.79 10.80 Средневзвешенная доходность. % 9.00 9.50 10.70 10.70 10.80 Поступление в бюджет 527 250 000.00 479 055 000.00 205 475 660.40 207 404 018.35 5 763 392 375.00

Данные: Минфин Украины

Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте