Минфин Украины накануне решения НБУ по учетной ставке смог существенно снизить ставки по ОВГЗ

Согласно информации на сайте ведомства, спрос на этих аукционах снизился по сравнению с аукционами неделю назад почти в 1,9 раза – до 3,38 млрд грн (по номиналу), а объем продаж – в 2,2 раза, до 1,45 млрд грн.
В то же время Минфин впервые с конца февраля выставил на аукционы 18-мес. облигации, спрос на которые составил 5,92 млрд грн (по номиналу), что позволило привлечь 5,76 млрд грн под 10,8%. Продавец отклонил лишь одну из восьми заявок - на 0,6 млрд грн (по номиналу) под 10,98%.
Помимо того во вторник Минфин также после больше двух месяцев перерыва выставил на продажу ОВГЗ в евро и смог привлечь EUR353,29 млн на 11 месяцев. По сравнению с предыдущими аукционами ему удалось даже немного понизить ставку – с 2,22% до 2,2%, при это были удовлетворены все 19 заявок из 19 поступивших.
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|51
|52
|53
|54
|55
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000198873
|Доразмещение UA4000209225
|Доразмещение UA4000209373
|Доразмещение UA4000209381
|Доразмещение UA4000204556
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|500 000
|500 000
|-
|-
|Дата размещения
|09.06.2020
|09.06.2020
|09.06.2020
|09.06.2020
|09.06.2020
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|10.06.2020
|10.06.2020
|10.06.2020
|10.06.2020
|10.06.2020
|Дата оплаты процентов
|19.08.2020
|18.11.2020
|Дата оплаты процентов
|19.05.2021
|Дата оплаты процентов
|17.11.202
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|72.50
|-
|-
|-
|82.10
|Номинальный уровень доходности. %
|14.50
|11.28
|11.00
|10.97
|16.42
|Срок обращения (дней)
|70
|168
|259
|343
|525
|Дата погашения
|19.08.2020
|25.11.2020
|24.02.2021
|19.05.2021
|17.11.2021
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1 666 230 000
|1 140 479 000
|271 080 000
|303 255 000
|5 924 150 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|500 000 000
|500 000 000
|221 080 000
|228 255 000
|5 324 150 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|7 930 730 000
|8 914 822 000
|7 401 564 000
|5 815 095 000
|11 923 210 000
|Количество поданных заявок. шт
|11
|11
|8
|8
|8
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|5
|4
|7
|6
|7
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|9.75
|10.50
|10.79
|10.85
|10.98
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|9.00
|9.50
|10.50
|10.60
|10.80
|Установленная доходность. %
|9.00
|9.50
|10.75
|10.79
|10.80
|Средневзвешенная доходность. %
|9.00
|9.50
|10.70
|10.70
|10.80
|Поступление в бюджет
|527 250 000.00
|479 055 000.00
|205 475 660.40
|207 404 018.35
|5 763 392 375.00
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|56
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000208490 (Ном. в ин.вал. евро)
|Номинальная стоимость
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|500 000
|Дата размещения
|09.06.2020
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|10.06.2020
|Дата оплаты процентов
|12.11.2020
|Дата оплаты процентов
|13.05.2021
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|11.10
|Номинальный уровень доходности. %
|2.22
|Срок обращения (дней)
|337
|Дата погашения
|13.05.2021
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|352 632 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|352 632 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|427 682 000
|Количество поданных заявок. шт
|19
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|19
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|2.20
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|2.20
|Установленная доходность. %
|2.20
|Средневзвешенная доходность. %
|2.20
|Поступление в бюджет
|353 294 948.16