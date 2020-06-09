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Депозитные ставки для физлиц 09.06.20
18:11 09.06.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 9 июня 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|R3 мес.
|10.56
|0.92
|0.30
|6 мес.
|10.67
|1.05
|0.51
|9 мес.
|10.86
|1.24
|0.69
|12 мес.
|11.01
|1.48
|0.77
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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