Денежная масса в Украине в мае возросла на 2,2%

Денежная масса в Украине в мае 2020 года возросла на 2,2% - до 1 трлн 579,322 млрд грн, свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ) во вторник.

По данным НБУ, денежная база за минувший месяц увеличилась на 1,5% - до 519,651 млрд грн.

Центробанк также указывает, что денежные средства в обращении вне банков (M0) в мае увеличились на 4,1% - до 435,138 млрд грн.

Депозитный портфель банков возрос на 1,5% - до 1 трлн 140,892 млрд грн. При этом НБУ уточняет, что депозитный портфель в национальной валюте увеличился на 2,5% - до 672,882 млрд грн, а в инвалюте - на 0,1%, до 468,009 млрд грн.

Кредитный портфель банков в мае уменьшился на 1,2% - до 989,052 млрд грн, в том числе объемы кредитов в нацвалюте и в инвалюте сократились также на 1,2% - до 602,328 млрд грн и до 386,724 млрд грн соответственно.

Чистые международные резервы за май уменьшились на 1,9% - до $16,506 млрд.

Как сообщалось, в апреле 2020 года денежная масса выросла на 1,9%, а денежная база - на 6,3%, в том числе М0 - на 7,3%. Кроме того, депозитный портфель банков сохранился на мартовском уровне, а кредитный уменьшился на 3,1%.