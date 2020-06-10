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Майнеры снова начали продавать заработанные ранее биткоины для покрытия расходов
16:55 09.06.2020 |
Столкнувшись со снижением доходов после майского халвинга, майнеры снова начали продавать больше биткоинов, чем они в настоящий момент зарабатывают. Об этом говорится в новом отчете Arcane Research.
Предлагаемая аналитиками метрика под названием Miner's Rolling Inventory [MRI] отслеживает разницу между количеством монет, которые майнеры генерируют и которые перемещают.
Как видно на графике ниже, с конца марта и вплоть до халвинга MRI снижался, на определенном этапе упал ниже 100%, однако после 11 мая снова пошел вверх и в настоящий момент составляет около 105%.
MRI ниже 100% означает, что майнеры продают меньше, чем добывают, и их оборотные резервы увеличиваются. Показатель выше 100%, наоборот, свидетельствует о том, что добывают они меньше, чем продают.
Как пишут аналитики, это четко свидетельствует о смене настроений среди майнеров после халвинга, в результате которого их награда за найденный блок снизилась с 12,5 BTC до 6,25 BTC.
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