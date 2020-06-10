Объем торгов биткоин-опционами в мае достиг рекордных $3 млрд

По итогам мая объем торгов биткоин-фьючерсами достиг $558 млрд. Соответствующий показатель по криптовалютным опционам составил $3,1 млрд. Об этом сообщает The Block.

На диаграмме ниже виден резкий рост объемов торгов биткоин-опционами в мае после некоторого снижения показателя в марте и апреле:

Несмотря на рост популярности криптоопционов, этот сегмент все еще совсем невелик по сравнению с фьючерсным или спотовом рынком. Оборот последнего за май, например, превысил $100 млрд.

Однако если рассматривать соотношение спотовых объемов и опционных, тренд будет явно восходящим. Это говорит о росте популярности относительно новых инструментов для криптоиндустрии.

Источники: Skew, Kaiko, CoinGecko, CryptoCompare, The Block Research

Общий объем торгов на спотовом рынке оказался ниже, чем в марте.

Обороты спотовых бирж (в млрд $) с показателями объемов торгов, близких к реальным.

На диаграмме ниже показана динамика объемов торгов биткоин-фьючерсами по месяцам. Заметен сильный всплеск показателя в мае по аналогии с рынком опционов.

Таким образом, рынок деривативов в целом растет гораздо быстрее, чем спотовый. По мнению аналитика The Block Ларри Чермака, одной из причин этой тенденции является постепенная институционализация сегмента производных на криптовалюты, способствующая притоку средств.