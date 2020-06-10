Финансовые новости
- |
- 10.06.20
- |
- 04:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Евро 9 июня дешевеет к доллару на слабой статистике из Германии
13:43 09.06.2020 |
Курс евро снижается к доллару во вторник днем второй день подряд после слабых статданных из Германии, которая является второй по величине европейской экономикой, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.48 EET курс евро к доллару снижался до 1,1269 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1292 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 107,91 иены со 108,42 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,31%, до 96,92 пункта.
Коррекционные распродажи евро в паре с долларом продолжаются второй день подряд. Давление на единую европейскую валюту оказывает статистика из Германии, согласно которой экспорт крупнейшей европейской экономики в апреле рухнул на рекордные 31,1% в годовом выражении, до 75,7 миллиарда евро.
Эксперты также полагают, что трейдеры обратили внимание на распродажи на европейских фондовых рынках, которые также отмечаются второй день подряд после уверенного пятничного роста. "Похоже, что валютный рынок смотрит на фондовый рынок и думает, что, ему, возможно, следует настроиться на коррекцию. Это будет зависеть от сегодняшней динамики на рынке США, поскольку завтра будет решение ФРС по дальнейшей монетарной политике", — сказал агентству Рейтер аналитик Societe Generale Кит Джакс (Kit Juckes).
Во вторник стартует очередное двухдневное заседание ФРС США, решение по его итогам будет озвучено в среду вечером. По данным CME Group, 87,9% экспертов ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 0-0,25% годовых, а 12,1% прогнозируют ее повышение до 0,25-0,5% годовых. Кроме того, регулятор опубликует свои новые прогнозы по перспективам экономики.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар 9 июня дорожал в ожидании вливаний гривни. Завтра прогнозируют новый рост курса
ТОП-НОВОСТИ
|Казанский и Гармаш в ТКГ: Почему троллинг – это наибольшее, на что мы можем надеяться
|«Белые списки» Ткаченко. Когда «Квартал 95» поедет на гастроли в Москву
|Первая леди в законе. Заставит ли Зеленский украинцев уважать свою жену
|Зеленский хотел сам заразиться коронавирусом, показав своим примером, как это, но от этой идеи отказались
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар 9 июня дорожал в ожидании вливаний гривни. Завтра прогнозируют новый рост курса
|Минфин Украины накануне решения НБУ по учетной ставке смог существенно снизить ставки по ОВГЗ
|Нацбанк начал продавать сувенирные банкноты номиналом 1000 гривен из чистого серебра
|Депозитные ставки для физлиц 09.06.20
|Суд снял арест с недвижимости Коломойского в деле по долгу перед «Приватбанком»
|Денежная масса в Украине в мае возросла на 2,2%
Это интересно
|Самоходные автомобили способны предотвратить лишь треть аварий
|Microsoft Edge теперь будет распространяться автоматически
|Преступники перехватили контроль над одним из доменов биржи Coincheck
|Android 11 затруднит установку приложений из неизвестных источников
|Лидеру Samsung снова грозит тюрьма
|Hyundai Santa Fe получил новый дизайн
|Представлена BMW 4 серии с огромными «ноздрями»