Евро 9 июня дешевеет к доллару на слабой статистике из Германии

Курс евро снижается к доллару во вторник днем второй день подряд после слабых статданных из Германии, которая является второй по величине европейской экономикой, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.48 EET курс евро к доллару снижался до 1,1269 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1292 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 107,91 иены со 108,42 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,31%, до 96,92 пункта.

Коррекционные распродажи евро в паре с долларом продолжаются второй день подряд. Давление на единую европейскую валюту оказывает статистика из Германии, согласно которой экспорт крупнейшей европейской экономики в апреле рухнул на рекордные 31,1% в годовом выражении, до 75,7 миллиарда евро.

Эксперты также полагают, что трейдеры обратили внимание на распродажи на европейских фондовых рынках, которые также отмечаются второй день подряд после уверенного пятничного роста. "Похоже, что валютный рынок смотрит на фондовый рынок и думает, что, ему, возможно, следует настроиться на коррекцию. Это будет зависеть от сегодняшней динамики на рынке США, поскольку завтра будет решение ФРС по дальнейшей монетарной политике", — сказал агентству Рейтер аналитик Societe Generale Кит Джакс (Kit Juckes).

Во вторник стартует очередное двухдневное заседание ФРС США, решение по его итогам будет озвучено в среду вечером. По данным CME Group, 87,9% экспертов ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 0-0,25% годовых, а 12,1% прогнозируют ее повышение до 0,25-0,5% годовых. Кроме того, регулятор опубликует свои новые прогнозы по перспективам экономики.