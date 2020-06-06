МФО отмечают рост доли просроченных кредитов за период карантина вдвое

Украинские микрофинансовые организации (МФО) отмечают увеличение доли просроченных кредитов до 20-70% в их кредитных портфелях, тогда как в 2019 году средняя доля невозвращенных кредитов была около 20%, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Ассоциации финансовых институций (АИФ).

По данным АИФ, в период карантина объем кредитов, выданных небанковскими финучреждениями, сократился в 2,5-3 раза на фоне роста рисков их невозврата из-за снижения доходов населения.

Ассоциация отметила, что одной из причин невозврата также является запрет на начисление штрафов и пени за невыполнение обязательств по уплате кредитов, добавив со ссылкой на специалистов рынка, что за период действия запрета значительно ухудшилась и без того не идеальная финансовая дисциплина заемщиков.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор компании MyCredit Дмитрий Стензя, за период карантина ее кредитный портфель также ухудшился.

"Это естественная ситуация, поскольку часть клиентов осталась без стабильного дохода, поэтому не имеет возможности выплачивать кредит по объективным причинам. Если говорить в цифрах - процент невозврата увеличился более чем вдвое", – сказал он.

По словам Стензя, параллельно также снизился спрос на услуги в сегменте микрокредитования ввиду того, что украинцы стали пользоваться накопленными средствами, более ответственно подходят к расходам, в том числе к кредитованию.

Как отметили в АИФ, три из пяти опрощенных компаний запустили программы поддержки клиентов, в частности две из них – реструктуризацию кредитов.

В свою очередь, директор MyCredit сказал, что компания также запустила программы поддержки с первого месяца введения карантина, в том числе бесплатное продление кредита, три бесплатных дня для оплаты кредита, оплату задолженности частями (реструктуризацию), а также индивидуальные условия погашения.

По данным АИФ, три из пяти опрошенных МФО ожидают улучшения ситуации после окончания карантина.

"На сегодняшний день еще рано давать долгосрочные прогнозы. Ждем, пока страна полностью восстановится в рабочих процессах, люди выйдут на работу, начнут восстанавливать бизнес. При таких обстоятельствах спрос на услуги сегмента микрокредитования должен выровняться и клиенты смогут полноценно пользоваться нашим сервисом – брать и отдавать заемные средства", – отметил Стензя.

Согласно сообщению на сайте АИФ со ссылкой на директора "ШвидкоГроши" Александра Холода, украинские МФО вернутся к уровню февраля не ранее чем через год, а для полного восстановления им потребуется от полутора до двух лет. Он полагает, что эти сроки также относятся и к качеству клиентов, которые пользуются услугами быстрых займов.