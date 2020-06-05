Нацбанк за неделю (1-5 июня) увеличил покупку валюты в 6 раз

Национальный банк Украины в период с 1 по 5 июня купил на межбанковском валютном рынке $410,7 млн, что в 5,7 раза больше, чем неделей ранее ($72 млн).

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Вся сумма была куплена в ходе интервенций по единому курсу (с использованием инструмента matching), при этом валюту Нацбанк на минувшей неделе не продавал.

В целом с начала года центробанк купил на межбанке $3,14 млрд, продал - $2,79 млрд.

Как сообщалось, Национальный банк Украины в период с 25 по 29 мая купил на межбанковском валютном рынке $72 млн, а с 18 по 22 мая - $228 млн.