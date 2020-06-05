Международные резервы Украины в мае сократились на 1,3% - НБУ

Международные резервы Украины в мае 2020 года сократились, по предварительным данным, на 1,3% - до $25,372 млрд, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ) в пятницу.

"Снижение резервов в течение прошлого месяца связано, прежде всего, с погашением значительной части нынешних обязательств по государственному долгу", - отметил Нацбанк, добавив, что резервы остаются на уровне близком к показателям начала года.

Регулятор добавил, что в первую очередь, на динамику резервов повлияли операции правительства по управлению государственным долгом. В частности, на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в инвалюте было направлено $1 млрд 476,1 млн в эквиваленте, из которых $1 млрд 9,2 млн было уплачено по облигациям внешнего госзайма, $337,7 млн - по облигациям внутреннего госзайма, номинированным в валюте, еще $60 млн - по обязательствам перед МВФ, а остаток - по другим обязательствам перед иностранными кредиторами.

Вместе с тем уточняется, что эти расходы были частично компенсированы новыми поступлениями в пользу правительства в размере $418,8 млн, в том числе от размещения валютных ОВГЗ на $368,8 млн.

Согласно сообщению, на динамике показателя в мае также отразились операции НБУ на межбанковском валютном рынке - регулятор только покупал валюту, объем интервенций составил $660,6 млн.

"Предложение валюты со стороны бизнеса продолжало превышать спрос, поэтому, пользуясь благоприятной ситуацией, Национальный банк выкупал избыточный объем валюты и пополнял международные резервы", - указано в сообщении.

Кроме того, на динамику международных резервов повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам) - в прошлом месяце их стоимость увеличилась на $73,4 млн в эквиваленте, свидетельствуют данные Нацбанка.

Регулятор отметил, по состоянию на 1 июня 2020 года объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта. Уточняется, что этого достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Согласно данным Нацбанка, обнародованным на его сайте, чистые международные резервы НБУ, которые рассчитываются как превышение золотовалютных резервов над обязательствами центробанка в инвалюте, по итогам мая уменьшились на 2,1% - до $16,5 млрд после роста в апреле на 4,7%.

В целом, за пять месяцев 2020 года чистые международные резервы НБУ выросли на 4,3%, или на $684,6 млн.

