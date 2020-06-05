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Доллар слабо дорожает к евро и иене 5 июня перед статистикой по рынку труда США
13:24 05.06.2020 |
Курс доллара незначительно повышается к евро и иене в ожидании майской статистики по американскому рынку труда, которая будет опубликована позднее в пятницу, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.53 EET курс евро к доллару опускался до 1,1334 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1336 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 109,25 иены со 109,13 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,1%, до 96,77 пункта.
Мировые трейдеры ждут статистики по безработице в крупнейшей мировой экономике - США. По прогнозам аналитиков, минтруда США в пятницу сообщит, что безработица в стране в мае обновила рекорд с 1938 года и поднялась до 19,8% с апрельских 14,7%. Вместе с тем ожидается, что сокращение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики замедлилось до 8 миллионов после рекордного падения на 20,5 миллиона месяцем ранее.
В то же время давление на курс евро оказывает статистика из Германии, согласно которой промышленные заказы в ФРГ в апреле рухнули на 25,8% к марту. Снижение стало самым сильным с января 1991 года.
При этом, несмотря на снижение, единая европейская валюта остается у максимума с 10 марта по отношению к доллару на фоне новых мер ЕЦБ по поддержке экономики в условиях пандемии. Европейский регулятор в четверг расширил специальную программу по покупке активов Pandemic emergency purchase programme (PEPP) на 600 миллиардов евро, а ее срок - на полгода.
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