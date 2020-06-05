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Сложность майнинга биткоина упала на 9% до уровней января 2020 года
11:42 05.06.2020 |
В результате очередного перерасчета сложности майнинга биткоина этот показатель упал на 9,29%, что стало вторым наиболее крупным снижением в этом году и восьмым за всю историю существования криптовалюты.
Перерасчет, в результате которого сложность упала до 13,7 Т, произошел в четверг, 4 июня, в 12:30 UTC на блоке 633,024.
Это уже второй перерасчет сложности после состоявшегося 11 мая халвинга. 20 мая сложность упала на 6% до 15,13 Т.
Благодаря этому к сети смогут снова подключиться майнеры, из-за нерентабельности добычи отключившие оборудование после халвинга.
Хешрейт (совокупная вычислительная мощность сети) тем временем продолжает восстановление и сегодняшнему дню подрос до 103,7 EH/s.
Напомним, в начале марта сложность обновила исторический максимум на уровне 16,55 Т. Но обвал рынка в середине месяца привел к резкому падению хешрейта. В результате коррекции 26 марта сложность майнинга биткоина рекордно упала на 15,95%.
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