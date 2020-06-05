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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 05.06.2020
10:57 05.06.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 5 июня 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укрстройинвестбанк
|26,6500
|Земельный капитал
|26,6674
|Креди Агриколь
|26,6200
|Укргазбанк
|26,7000
|Укргазбанк
|26,6000
|Приватбанк
|26,7380
|Глобус
|26,6000
|Райффайзен Банк Аваль
|26,7400
|Земельный капитал
|26,5993
|Банк Сич
|26,7500
|Форвард банк
|26,5500
|Банк инвестиций и сбережений
|26,7500
|ТАСкомбанк
|26,5500
|Форвард банк
|26,7500
|Банк инвестиций и сбережений
|26,5500
|Укрэксимбанк
|26,7800
|Укрэксимбанк
|26,5000
|Креди Агриколь
|26,7900
|Ощадбанк
|26,5000
|Глобус
|26,8000
|Банк Сич
|26,5000
|Ощадбанк
|26,8000
|Райффайзен Банк Аваль
|26,4550
|Укрстройинвестбанк
|26,8000
|Приватбанк
|26,4500
|ТАСкомбанк
|26,8500
|Альфа-банк
|26,4500
|Альфа-банк
|27,1500
|OTP Bank
|26,0000
|OTP Bank
|27,7000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк инвестиций и сбережений
|30,1000
|Укрстройинвестбанк
|29,8000
|Креди Агриколь
|30,0500
|Укргазбанк
|30,0000
|Укргазбанк
|29,8000
|Форвард банк
|30,0000
|Приватбанк
|29,8000
|Ощадбанк
|30,0500
|Земельный капитал
|29,7806
|Глобус
|30,1000
|Укрэксимбанк
|29,7200
|Райффайзен Банк Аваль
|30,1000
|ТАСкомбанк
|29,7000
|Банк Сич
|30,2000
|Глобус
|29,7000
|Земельный капитал
|30,2968
|Банк Сич
|29,7000
|Приватбанк
|30,3951
|Альфа-банк
|29,6000
|Банк инвестиций и сбережений
|30,4000
|Форвард банк
|29,5000
|Креди Агриколь
|30,4300
|Укрстройинвестбанк
|29,5000
|ТАСкомбанк
|30,4500
|Райффайзен Банк Аваль
|29,0697
|Укрэксимбанк
|30,5400
|OTP Bank
|29,0000
|Альфа-банк
|30,7500
|Ощадбанк
|28,9000
|OTP Bank
|31,0000
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