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Золото дешевеет 5 июня на уходе инвесторов в рисковые активы
09:14 05.06.2020 |
Цены на золото в пятницу утром снижаются, инвесторы предпочитают отказываться от активов-убежищ в пользу рисковых, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.36 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,59%, или на 10 долларов - до 1717,45 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,32%, до 17,997 доллара за унцию.
Золото, которое традиционно считается безопасным активом, во времена экономической определенности теряет свою привлекательность для инвесторов, поскольку снятие карантинных ограничений в мире дает рынкам надежду на постепенное восстановление глобальной экономики.
"Цены на золото оказались под давлением после чудесного роста фондового рынка", - цитирует агентство Рейтер мнение старшего рыночного аналитика Oanda Эдварда Мойи (Edward Moya).
При этом аналитик предупреждает, что цена на металл может вернутся к снижению, поскольку торговая напряженность между США и Китаем сохраняется, а риски второй волны коронавируса по-прежнему велики.
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