Финансовые новости
- |
- 05.06.20
- |
- 11:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Евро стабильно держится у трехмесячных максимумов благодаря стимулам ЕЦБ
09:01 05.06.2020 |
Курс евро в пятницу утром слабо растет к доллару, находясь в районе максимумов за три месяца на оптимизме вокруг новых экономических стимулов Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.28 EET курс евро к доллару рос до 1,1348 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1336 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 109,17 иены со 109,13 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,01%, до 96,68 пункта.
Евро продолжает дорожать к доллару, после того как ЕЦБ в четверг расширил специальную программу по покупке активов Pandemic emergency purchase programme (PEPP) на 600 миллиардов евро, а ее срок - на полгода с целью поддержать экономику, переживающую рецессию из-за пандемии коронавируса.
"Недавние действия как Еврокомиссии, так и ЕЦБ позволили снизить риски, связанные с экономическими перспективами в еврозоне", - сказал агентству Рейтер сопредседатель департамента глобальной валюты Goldman Sachs Зак Пандл (Zach Pandl).
В конце мая Еврокомиссия представила свои предложения по созданию фонда восстановления Евросоюза от кризиса в объеме 750 миллиардов евро. Эти средства она планирует занять на финансовых рынках и выдать странам в виде грантов (до 500 миллиардов евро) и кредитов (до 250 миллиардов евро).
Укреплению евро также способствует аппетит инвесторов к рисковым валютам. Он же подтолкнул индекс доллара к трехмесячным минимумам. Смягчение карантинных ограничений в мире поддерживает надежды на скорое восстановление экономики. В итоге привлекательность валют-убежищ снижается.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Между европейскими ценностями и «русским миром»: Что скрывается за назначением новых министров культуры и образования
|И без того недюжинные способности приписывать себе чужие заслуги Зеленский творчески развивает
|Доллар падал на межбанке 4 июня из-за новых продаж «Нафтогаза»
|Торговля министрами. Когда Зеленский отправит Кабмин Шмыгаля в отставку
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Остаток средств на корсчетах банков 05.06.20
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 04.06.20
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 05.06.2020
|Золото дешевеет 5 июня на уходе инвесторов в рисковые активы
|Евро стабильно держится у трехмесячных максимумов благодаря стимулам ЕЦБ
|Биржи АТР, кроме материкового Китая, растут 5 июня на общем рыночном оптимизме
Это интересно
|Xiaomi переименовала Mijia: бытовая техника будет выпускаться под брендом Xiaomi Smart Life
|Генеральная уборка на Facebook. В соцсети разрешили скрывать старые записи
|На Трампа подали в суд из-за указа о регулировании соцсетей
|Предложен натриево-ионный аккумулятор не хуже литиево-ионного
|Citroen разрабатывает бизнес-седан для конкуренции с Audi и BMW
|Имеет признаки сомнительного: Нацкомиссия предупреждает украинцев о рисках инвестирования в Exlimited
|Renault откажется от бренда Alpine