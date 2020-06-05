Евро стабильно держится у трехмесячных максимумов благодаря стимулам ЕЦБ

Курс евро в пятницу утром слабо растет к доллару, находясь в районе максимумов за три месяца на оптимизме вокруг новых экономических стимулов Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.28 EET курс евро к доллару рос до 1,1348 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1336 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 109,17 иены со 109,13 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,01%, до 96,68 пункта.

Евро продолжает дорожать к доллару, после того как ЕЦБ в четверг расширил специальную программу по покупке активов Pandemic emergency purchase programme (PEPP) на 600 миллиардов евро, а ее срок - на полгода с целью поддержать экономику, переживающую рецессию из-за пандемии коронавируса.

"Недавние действия как Еврокомиссии, так и ЕЦБ позволили снизить риски, связанные с экономическими перспективами в еврозоне", - сказал агентству Рейтер сопредседатель департамента глобальной валюты Goldman Sachs Зак Пандл (Zach Pandl).

В конце мая Еврокомиссия представила свои предложения по созданию фонда восстановления Евросоюза от кризиса в объеме 750 миллиардов евро. Эти средства она планирует занять на финансовых рынках и выдать странам в виде грантов (до 500 миллиардов евро) и кредитов (до 250 миллиардов евро).

Укреплению евро также способствует аппетит инвесторов к рисковым валютам. Он же подтолкнул индекс доллара к трехмесячным минимумам. Смягчение карантинных ограничений в мире поддерживает надежды на скорое восстановление экономики. В итоге привлекательность валют-убежищ снижается.