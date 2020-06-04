Банки уже предлагают ипотеку под 10% годовых

Диапазон ставок на рынке настолько широкий, что уже можно найти предложения банков с разрекламированной властью ставкой в 10% годовых.

Об этом банкиры рассказали в ходе круглого стола «Ипотека дешевле 10% годовых: миф или реальность?», проведенного онлайн «Финансовым клубом».

«Ставки снижаются. Средние эффективные ставки по рынку уже 15-17%. Если мы переведем ресурсную базу в более дешевый ресурс, мы сможем в дальнейшем сохранить тенденцию удешевления кредитов для населения», - говорит заместитель директора департамента розничных клиентов Кредобанка Ольга Муха.

Она рассказала, что с декабря они дважды снижали ставки по ипотечным кредитам.

«Сейчас у нас на вторичном рынке 14% - номинальная ставка и 15% - эффективная. Но если будет возможность к удешевлению, то мы готовы предоставлять клиентам более доступные кредиты», - говорит Ольга Муха.

Пока средние ставки еще высоки, отдельные банки уже сейчас предлагают от 10%.

«В этом году ставки существенно упали, и мы это видим. Не могу сказать, что в два раза, но предложения в районе 10% уже есть на рынке. И это приведет к увеличению спроса на ипотеку. Думаю, этот год будет лучше, чем прошлый», - рассказал заместитель председателя правления Правэкс Банка Семен Бабаев.





Даже в его банке можно найти такие предложения. «Эффективная ставка на нашу ипотеку - в районе 13% годовых. Есть программы, где мы даем и 10% годовых при первом взносе в 50%», - отметил он.

Банкир рассказал, что они дают заемщику на первые пять лет «ставку, которую и правительство хотело, и президент анонсировал». «Мы можем себе это позволить, у нас стоимость ресурсов это позволяет сделать. Я думаю, что в этом году ставка на рынке будет 10%, не ниже», - сообщил Семен Бабаев.

Банк «Глобус», работающий по партнерским программам с застройщиками, по отдельным объектам дает даже меньшую ставку.

«Мы работаем по партнерским программам и можем уже сейчас предложить ставку на три года по ипотеке в размере 7%, - говорит первый заместитель председателя правления банка «Глобус» Елена Дмитриева. - Мы снижаем ставки, но не так, как государственные или банки с дешевым ресурсом. Однако в марте мы проценты по ипотеке снизили и планируем их снижать дальше, максимум до 15%».

Обеспечить низкую ставку по всем программам без поддержки государства сложно.

«Учитывая стоимость ресурсов, мы не можем себе позволить сделать в чистом виде эффективную процентную ставку в 10%. Для реализации 10% и ниже нам необходима будет поддержка государственных институций: либо рефинансирование НБУ под более дешевый ресурс, либо компенсация процентной ставки заемщику из госбюджета, или местные программы», - пояснил начальник управления департамента розничного банкинга Укргазбанка Виталий Годун.

Председатель правления Агентства по рефинансированию жилищных кредитов Сергей Волков подтверждает, что снизить ставку до 10% чрезвычайно сложно без субсидирования процентных ставок.

«Такой инструмент в мире используется, но он должен быть нацелен на узкий клиентский сегмент: ветераны, бывшие военные. Если такой инструмент применяется в целом по рынку, то это приводит к перекосу, и программы сворачиваются из-за дефицита источников финансирования. Другой способ снижения ставок - запуск полнофункциональной модели ипотечного рынка. В такой модели я вижу 8%, может, даже до 6% годовых», - рассказал эксперт.