Справочный курс гривны 4 июня вырос на 6,80 коп до 26,7021 грн/$1

|Показатель
|03.06.20
|04.06.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.7701
|26.7021
|0.254
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12:26 04.06.2020 |
Национальный банк 4 июня повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 6.80 коп. до 26.7021 UAH/USD.
|Показатель
|03.06.20
|04.06.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.7701
|26.7021
|0.254
Данные: НБУ
|
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