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Цена на золото 4 июня стабильна в отсутствие новых факторов риска
09:14 04.06.2020 |
Цены на золото в четверг утром не показывают ярко выраженной динамики, инвесторы продолжают оценивать состояние мировой экономики и следить за ситуацией в мире, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.42 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на символические 0,02%, или на 0,45 доллара - до 1705,1 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,24% - до 17,915 доллара за унцию.
В четверг цены на металл не показывают ярко выраженной динамики после падения на прошлой сессии. Инвесторы в целом предпочитают более рисковые активы, такие как акции, на фоне роста оптимизма, вызванного постепенным восстановлением экономики.
При этом более активное снижение цен тормозит сохраняющаяся политическая напряженность. В конце мая президент США Дональд Трамп анонсировал целый ряд санкций против Китая, объяснив их враждебными действиями Пекина и его политикой в отношении Гонконга, особого административного округа КНР. Как сообщают СМИ, правительство США в среду запретило китайским пассажирским перевозчикам летать в Штаты начиная с 16 июня.
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