Евро 4 июня торгуется у максимумов за 11 недель в ожидании новых стимулов от ЕЦБ

Курс евро немного снижается к доллару в четверг, при этом продолжая торговаться у максимумов за 11 недель, в ожидании итогов заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.16 EET курс евро к доллару опускался до 1,122 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1232 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 109,08 иены со 108,89 иены накануне. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,19%, до 97,46 пункта.

Евро продолжает удерживаться выше 1,12 доллара, немного снизившись после достижения самого высокого уровня с середины марта в 1,1258 доллара в среду.

Поддержку курсу евро оказывают ожидания итогов очередного заседания ЕЦБ, которое состоится позднее в четверг. Аналитики предполагают, что регулятор может увеличить специальную программу покупки активов на рынке, PEPP, на 0,5 триллиона евро в месяц, а ее срок - ещё на полгода. В настоящее время лимит выкупа активов установлен на уровне 750 миллиардов евро, а срок ее действия - до конца текущего года.

"Я подозреваю, что рынок уже отыграл... увеличение РЕРР, и в ближайшей перспективе существует риск коррекции", - предупредил старший рыночный стратег Mizuho Securities в Токио Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto), чье мнение приводит агентство Рейтер.