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Депозитные ставки для физлиц 03.06.20
17:58 03.06.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 3 июня 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|R3 мес.
|10.59
|0.85
|0.25
|6 мес.
|10.72
|1.00
|0.43
|9 мес.
|11.04
|1.12
|0.44
|12 мес.
|10.99
|1.34
|0.61
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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