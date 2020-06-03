Исследование: каждый шестой биткоин хранится на кошельках криптовалютных бирж

На балансах крупнейших бирж остается 3,1 млн BTC ($29,3 млрд) или около 16,5% от объема рыночного предложения первой криптовалюты. Об этом сообщает The Block.

C 9 февраля, когда этот объем составлял 3,43 млн BTC (или почти каждый пятый биткоин), по сегодня показатель сократился на 10%. Аналитики получили такие оценки путем консолидации данных из различных источников - bitUniverse, chain.info, Glassnode, Peckshield, BitFury и BitcoinWhosWho.

На бирже Coinbase хранится 984,3 тысячи клиентских BTC или 5,4% всего предложения первой криптовалюты. По данным исследователей, двумя месяцами ранее это значение превышало 1 млн монет.

Следом за Coinbase идут Huobi (413 тысяч BTC), Binance (318 тысяч BTC), OKEx (268 тысяч BTC) и BitMEX (217 тысяч BTC).



