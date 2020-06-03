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Евро 3 июня дорожает к доллару седьмой день подряд в ожидании заседания ЕЦБ
13:29 03.06.2020 |
Курс евро растет к доллару в среду седьмую торговую сессию подряд, взяв отметку в 1,12 и обновляя максимум за 11 недель — накануне заседания Европейского центробанка (ЕЦБ) инвесторы ожидают, что регулятор может расширить программу выкупа активов с рынка, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.45 EET курс евро к доллару рос до 1,1216 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1169 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 108,73 иены со 108,66 иены накануне. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,29%, до 97,39 пункта.
Поддержку курсу евро, который впервые с середины марта превысил отметку 1,12 доллара, оказывают ожидания очередного заседания ЕЦБ завтра, 4 июня. Аналитики предполагают, что совет управляющих регулятора может увеличить специальную программу покупки активов на рынке, PEPP, на 0,5 триллиона евро в месяц, а ее срок — ещё на полгода. В настоящее время лимит выкупа активов установлен на уровне 750 миллиардов евро, а срок ее действия – до конца текущего года.
Кроме того, трейдеры отыгрывают данные макроэкономической статистики, опубликованные ранее в среду. Так, по данным Евростата, безработица в еврозоне в апреле выросла всего лишь до 7,3% с пересмотренного уровня марта в 7,1%, хотя ожидался рост до 8,2%. Кроме того, исследовательская организация Markit Economics сообщила, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в мае вырос до максимума за три месяца в 31,9 пункта с уровня апреля в 13,6 пункта.
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