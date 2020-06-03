Справочный курс гривны 2 июня вырос на 3,31 коп до 26,7928 грн/$1

|Показатель
|02.06.20
|03.06.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.7928
|26.7701
|0.085
Данные: НБУ
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12:32 03.06.2020 |
Национальный банк 3 июня повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 2.27 коп. до 26.7701 UAH/USD.
|Показатель
|02.06.20
|03.06.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.7928
|26.7701
|0.085
Данные: НБУ
|
|
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