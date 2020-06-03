Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 02.06.20

Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 2 июня.
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|28.05
|16597.0 (6.0)
|-
|29.05
|16687.0 (6.0)
|115358.0 (8;7)
|01.06
|17810.0 (6.0)
|-
|02.06
|16268.0 (6.0)
|-
Данные НБУ