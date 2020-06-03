Финансовые новости
- |
- 03.06.20
- |
- 16:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 02.06.20
11:58 03.06.2020 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|30.04
|6.7347
|04.05
|7.2125
|6.4723
|05.05
|7.6250
|6.4795
|06.05
|7.8833
|6.5140
|07.05
|8.6500
|6.2033
|08.05
|7.9750
|6.4600
|12.05
|6.9438
|6.4248
|13.05
|7.4467
|6.2211
|14.05
|7.3867
|6.0519
|15.05
|7.8571
|6.1591
|18.05
|8.8500
|5,8789
|19.05
|6.6357
|6.0708
|20.05
|6.8773
|6.4168
|21.05
|6.5058
|6.4450
|22.05
|6.8227
|25.05
|6.6542
|6.7814
|26.05
|6.6036
|6.3076
|27.05
|6.4750
|6.2470
|28.05
|6.4346
|6.0836
|29.05
|6.4505
|01.06
|6.5200
|5.9397
|02.06
|6.5393
|5.8529
Данные НБУ.Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Экзотика от Банковой: Удастся ли Зеленскому найти альтернативу Минску
|Межбанковские торги 2 июня прошли в спокойном режиме с умеренной динамикой
|Операция «Прикрытие». Зачем Ермак брал с собой в Берлин Кулебу
|Стало известно, чего ждет МВФ от Украины: «маяки» и дедлайны
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ определил единые подходы к использованию QR-кодов
|Ипотека возвращается к докарантинному уровню
|Исследование: каждый шестой биткоин хранится на кошельках криптовалютных бирж
|Евро 3 июня дорожает к доллару седьмой день подряд в ожидании заседания ЕЦБ
|Биржи АТР 3 июня закрылись ростом вслед за рынками США
|Справочный курс гривны 2 июня вырос на 3,31 коп до 26,7928 грн/$1
Это интересно
|Исследователи обнаружили новый тип атак на процессоры Intel и AMD
|Корабль компании SpаceX «Драгон» успешно пристыковался к МКС, астронавты перешли на станцию
|SpaceX сделала это. Состоялся первый пилотируемый запуск космического корабля Crew Dragon
|Марк Цукерберг раскрыл особенности бизнес-модели Libra
|В Facebook провели ребрендинг кошелька для Libra и пообещали интеграцию с WhatsApp
|Chrome 84 будет блокировать запросы сайтов на отображение уведомлений
|Длинные ролики на YouTube теперь можно делить на «главы»