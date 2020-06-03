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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 03.06.2020
11:12 03.06.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 3 июня 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укргазбанк
|26,7500
|Правекс
|26,8000
|Правекс
|26,7000
|Укрстройинвестбанк
|26,8000
|Креди Агриколь
|26,7000
|Банк Сич
|26,8500
|Глобус
|26,7000
|Банк инвестиций и сбережений
|26,8500
|OTP Bank
|26,7000
|Креди Агриколь
|26,8500
|Форвард банк
|26,6500
|Райффайзен Банк Аваль
|26,8500
|Укрстройинвестбанк
|26,6500
|Укргазбанк
|26,8500
|ТАСкомбанк
|26,6500
|Форвард банк
|26,8500
|Окси банк
|26,6500
|Глобус
|26,8800
|Банк инвестиций и сбережений
|26,6500
|Приватбанк
|26,8817
|Банк Сич
|26,6500
|OTP Bank
|26,9000
|Ощадбанк
|26,6000
|Ощадбанк
|26,9200
|Райффайзен Банк Аваль
|26,5957
|Окси банк
|26,9500
|Приватбанк
|26,5500
|ТАСкомбанк
|26,9500
|Украинский Капитал
|26,0000
|Украинский Капитал
|27,2000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укргазбанк
|29,7500
|Укрстройинвестбанк
|29,8000
|Банк инвестиций и сбережений
|29,7500
|OTP Bank
|29,9500
|Креди Агриколь
|29,7400
|Банк Сич
|29,9500
|OTP Bank
|29,6500
|Укргазбанк
|29,9500
|Приватбанк
|29,6000
|Форвард банк
|29,9500
|Глобус
|29,6000
|Ощадбанк
|29,9600
|ТАСкомбанк
|29,5500
|Глобус
|29,9800
|Правекс
|29,5500
|Правекс
|30,0000
|Банк Сич
|29,5500
|Банк инвестиций и сбережений
|30,0500
|Окси банк
|29,5200
|Райффайзен Банк Аваль
|30,0800
|Форвард банк
|29,5000
|Окси банк
|30,1000
|Укрстройинвестбанк
|29,5000
|Креди Агриколь
|30,1200
|Райффайзен Банк Аваль
|29,2397
|Приватбанк
|30,1205
|Ощадбанк
|28,8000
|ТАСкомбанк
|30,3500
|Украинский Капитал
|28,5000
|Украинский Капитал
|31,0000
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