Золото 3 июня торгуется в минусе на росте спроса на рисковые активы

Цены на золото умеренно снижаются в среду утром, поскольку инвесторы отдают предпочтение рисковым активам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.35 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,37%, или на 6,45 доллара — до 1727,6 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,48% — до 18,172 доллара за унцию.

Золото, как наиболее надежный актив во времена экономической и политической неопределенности, несколько теряет свою привлекательность для инвесторов. Надежды на стимулирование экономики и дальнейшее ослабление карантинных мер в мире перевешивают опасения, связанные с коронавирусом и ростом гражданских беспорядков в США.

"Многие инвесторы покупали золото для хеджирования рисков на рынке акций, но фондовые рынки растут, и они не видят в этом большого смысла", — отметил аналитик AxiCorp's Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Рейтер.