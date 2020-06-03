Доллар дешевеет 3 июля на фоне роста аппетита к риску

Курс доллара снижается по отношению к большинству основных мировых валют в среду утром на фоне роста аппетита инвесторов к покупке рисковых активов в надежде на стабилизацию мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.22 EET курс евро к доллару рос до 1,1209 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1169 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 108,47 иены со 108,66 иены накануне. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,29%, до 97,39 пункта.

Перспективы усиления государственного стимулирования и восстановления мировой экономики способствуют росту спроса на более рисковые активы. Доллар же традиционно считается более надежным активом, поскольку является основной валютой в мировой торговле.

"Американский доллар в целом слаб.... Главным фактором является история восстановления экономики", - отметил валютный стратег Daiwa Securities Юкио Исидзуки (Yukio Ishizuki), мнение которого приводит агентство Рейтер.

Тем временем евро укрепляется в преддверии заседания Европейского центробанка в четверг. Ожидается, что регулятор увеличит свою программу покупки облигаций на 750 миллиардов евро, а программу экстренной закупки активов примерно на 500 миллиардов евро.