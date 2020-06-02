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Депозитные ставки для физлиц 02.06.20
22:38 02.06.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 2 июня 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|R3 мес.
|10.87
|0.93
|0.27
|6 мес.
|10.97
|1.07
|0.46
|9 мес.
|11.34
|1.24
|0.50
|12 мес.
|11.24
|1.46
|0.66
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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