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Минфин 2 июня увеличил продажу ОВГЗ почти на 2 млрд грн
2 мая Министерство финансов на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 2,946 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Минфин разместил гривневые ОВГЗ со сроком погашения 3, 6, 9 месяцев и 1 год. Отмечается, что спрос на предложенные ОВГЗ более чем в два раза превысил объем удовлетворенных Минфином заявок.
В результате от продажи 3-месячных облигаций в госбюджет привлекли 525,5 млн грн (ставка снижена на 35 б.п. до 9,84%), 6-месячных - 477 млн грн (-22 б.п. до 10,11%), 9-месячным - 648,5 млн грн (-11 б.п. до 10,89%) и годовых ОВГЗ - 1,295 млрд грн (-11 б.п. до 10,86%).
Результати проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 2 червня 2020 року
|
Номер розміщення
|
47
|
48
|
49
|
50
|
Код облігації
|
Дорозміщення
UA4000198873
|
Дорозміщення
UA4000209225
|
Дорозміщення
UA4000209373
|
Дорозміщення
UA4000209381
|
Номінальна вартість
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
Кількість виставлених облігацій (шт.)
|
500 000
|
500 000
|
-
|
-
|
Дата розміщення
|
02.06.2020
|
02.06.2020
|
02.06.2020
|
02.06.2020
|
Дата оплати за придбані облігації
|
03.06.2020
|
03.06.2020
|
03.06.2020
|
03.06.2020
|
Дати сплати відсотків
|
19.08.2020
|
-
|
-
|
-
|
Розмір купонного платежу на одну облігацію
|
72,50
|
-
|
-
|
-
|
Номінальний рівень дохідності (%)
|
14,50%
|
11,28%
|
11,00%
|
10,97%
|
Термін обігу (дн.)
|
77
|
175
|
266
|
350
|
Дата погашення
|
19.08.2020
|
25.11.2020
|
24.02.2021
|
19.05.2021
|
Обсяг поданих заявок
(за номінальною вартістю)
|
830 934 000
|
1 513 754 000
|
1 615 000 000
|
2 409 460 000
|
Обсяг задоволених заявок
(за номінальною вартістю)
|
500 000 000
|
500 000 000
|
700 000 000
|
1 429 460 000
|
Загальний обсяг випуску
(за номінальною вартістю)
|
7 430 730 000
|
8 414 822 000
|
7 180 484 000
|
5 586 840 000
|
Кількість виставлених заявок (шт.)
|
7
|
12
|
4
|
13
|
Кількість задоволених заявок (шт.)
|
6
|
7
|
2
|
10
|
Максимальний рівень дохідності (%)
|
9,95%
|
10,75%
|
11,24%
|
11,24%
|
Мінімальний рівень дохідності (%)
|
9,50%
|
9,97%
|
10,89%
|
10,70%
|
Встановлений рівень дохідності (%)
|
9,90%
|
10,27%
|
10,89%
|
10,89%
|
Середньозважений рівень дохідності (%)
|
9,84%
|
10,11%
|
10,89%
|
10,86%
|
Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій
|
525 462 000,00
|
476 885 630,90
|
648 529 000,00
|
1 294 615 695,60
|
|
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