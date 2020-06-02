Евро 2 июня торгуется к доллару у максимумов с марта на экономическом оптимизме в Европе

Евро дорожает к доллару, доходя до максимума с марта, на фоне оптимизма по поводу восстановления экономической активности в мире в целом и ожиданий стимулирующих мер со стороны как Европейского центробанка (ЕЦБ), так и в крупнейшей европейской экономике - немецкой, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.53 EET курс евро к доллару рос до 1,1184 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1134 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 107,7 иены со 107,58 иены накануне. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 97,44 пункта.

Во вторник евро достиг 11-недельного максимума по отношению к доллару.

"Похоже, что инвесторы продолжают делать ставки на перспективу восстановления мировой экономики, поскольку правительства по всему миру продолжают ослаблять свои меры блокировки", - приводит агентство Рейтер комментарий старшего рыночного аналитика JFD Group Хараламбоса Писуроса (Charalambos Pissouros).

А как также сообщают СМИ, этот рост поддерживается и сообщениями о возможном пакете мер стимулирования со стороны правительства Германии, который может быть обсужден позднее во вторник.

Теперь внимание участников рынка сосредоточено на грядущем заседании ЕЦБ, которое состоится в четверг. Трейдеры надеются, что центральные банки будут продолжать покупать государственные облигации и другие финансовые активы, чтобы защитить экономику от пандемии коронавируса. Ожидается, что регулятор увеличит покупку активов примерно на 500 миллиардов евро.