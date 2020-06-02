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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 02.06.2020
11:52 02.06.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 2 июня 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|26,7601
|Правекс
|26,8000
|Укргазбанк
|26,7200
|Укрстройинвестбанк
|26,8000
|Правекс
|26,7000
|Укргазбанк
|26,8200
|Креди Агриколь
|26,7000
|Земельный капитал
|26,8298
|Банк инвестиций и сбережений
|26,7000
|Банк Сич
|26,8500
|Укрстройинвестбанк
|26,6500
|Креди Агриколь
|26,8500
|Окси банк
|26,6500
|Банк инвестиций и сбережений
|26,9000
|Коминвестбанк
|26,6500
|Форвард банк
|26,9000
|Банк Сич
|26,6500
|Коминвестбанк
|26,9500
|Ощадбанк
|26,6200
|Окси банк
|26,9500
|Форвард банк
|26,6000
|Приватбанк
|26,9542
|Приватбанк
|26,6000
|Ощадбанк
|26,9800
|Украинский Капитал
|26,0000
|Украинский Капитал
|27,2000
|Проминвестбанк
|26,0000
|Проминвестбанк
|27,7000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|29,6958
|Укрстройинвестбанк
|29,7500
|Укргазбанк
|29,6200
|Банк Сич
|29,8000
|Банк инвестиций и сбережений
|29,6000
|Правекс
|29,8000
|Креди Агриколь
|29,5800
|Укргазбанк
|29,8200
|Правекс
|29,5000
|Коминвестбанк
|29,8500
|Форвард банк
|29,4500
|Креди Агриколь
|29,8700
|Укрстройинвестбанк
|29,4000
|Ощадбанк
|29,9000
|Приватбанк
|29,4000
|Земельный капитал
|29,9232
|Банк Сич
|29,4000
|Форвард банк
|29,9300
|Окси банк
|29,3500
|Приватбанк
|29,9401
|Коминвестбанк
|29,3000
|Окси банк
|29,9500
|Проминвестбанк
|29,0000
|Банк инвестиций и сбережений
|30,0000
|Ощадбанк
|28,7500
|Проминвестбанк
|31,0000
|Украинский Капитал
|28,5000
|Украинский Капитал
|31,0000
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