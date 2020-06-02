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Цены на золото 2 июня колеблются на смешанном внешнем фоне
09:08 02.06.2020 |
Цены на золото колеблются во вторник утром под влиянием разнонаправленных внешних факторов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.29 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,11%, или на 1,85 доллара - до 1748,4 доллара за тройскую унцию. При этом ранее в ходе торгов цены незначительно росли. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,55% - до 18,735 доллара за унцию.
Рынки оценивают тот факт, что американский президент Дональд Трамп пока отреагировал на ужесточение контроля Китая над Гонконгом лишь угрозами, а не новыми санкциями. Однако большинство инвесторов предпочитают сохранять осторожность, опасаясь за перспективы торговой сделки между странами.
В понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что угрозы США ввести ограничительные меры в отношении Гонконга в связи с законопроектом о национальной безопасности - это вмешательство во внутренние дела Китая, оно подрывает американо-китайские торговые отношения.
При этом стоимость золота как надежного актива поддерживается нестабильной ситуацией в США, где продолжаются беспорядки после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.
Трамп в понедельник заявил, что мобилизует военные и гражданские ресурсы для прекращения беспорядков в стране. Ранее СМИ сообщали, что Трамп намерен задействовать закон "О восстании" 1807 года. Это федеральный закон, который регулирует полномочия президента США размещать войска на территории страны для подавления восстания или мятежа.
"Похоже, существуют факторы, которые поддерживают и ограничивают рост цен на золото", - сказал агентству Рейтер экономист National Australia Bank Джон Шарма (John Sharma). Аналитик отметил, что скорее всего, США лишат Гонконга особого статуса, а Китай в ответ ограничит закупку американской продукции. Это ставит под сомнение торговую сделку и оказывает поддержку золоту. Вместе с тем ослабление карантинных мер по всему миру ограничивает рост цен.
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