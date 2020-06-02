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Доллар слабо дорожает к мировым валютам 2 июня на напряженности в отношениях США и КНР
09:05 02.06.2020 |
Курс доллара слабо растет по отношению к большинству основных мировых валют во вторник утром, поскольку трейдеров по-прежнему беспокоит напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина и протесты в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.20 EET курс евро к доллару опускался до 1,1133 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1134 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 107,72 иены со 107,58 иены накануне. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,02%, до 97,85 пункта.
Поддержку курсу доллара в качестве более надежного актива оказывают сразу несколько факторов - неопределенность в перспективах отношений между США и Китаем, в которых обострилась напряженность, а также волна беспорядков, прокатившаяся по США после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.
В то же время, несмотря на небольшой рост, индекс доллара находится в районе минимальной отметки с середины марта - 97,74 пункта - давление на него оказывают надежды на скорое начало восстановления мировой экономики после коронавируса.
"Есть несколько потенциальных "горячих точек", такие как протесты в США и напряженность в отношениях между Китаем и США", - сказал агентству Рейтер директор по валютным рынкам Societe Generale Кйосуке Сузуки (Kyosuke Suzuki). Но, в целом, несмотря на это, аналитик отметил, что рынок все еще "умеренно открыт риску".
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