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Депозитные ставки для физлиц 01.06.20
17:52 01.06.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 1 июня 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|R3 мес.
|10.91
|0.91
|0.31
|6 мес.
|11.04
|1.07
|0.51
|9 мес.
|11.23
|1.21
|0.50
|12 мес.
|11.22
|1.44
|0.71
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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