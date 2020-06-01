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Финансовые рынки «слишком опережают» реальность, ущерб от пандемии станет ясен во II квартале - Citi
14:42 01.06.2020 |
Финансовые рынки "слишком опережают" реальность, заявил Financial Times один из руководителей подразделения инвестиционного банкинга Citigroup Inc. (SPB: C) Маноло Фалко.
"Мы прямо говорим всем клиентам осваивать рынки, если они могут, поскольку мы считаем, что цены сейчас не могут быть лучше", - сказал он.
По словам Фалко, во втором квартале "мы начнем чувствовать ущерб и побочные эффекты".
"Рынки рассчитывают на V-образное восстановление, на то, что все выйдут на работу и все будет хорошо, - добавил он. - Если честно, я не думаю, что все будет так просто".
Комментарий Фалко был сделан на фоне существенного роста фондовых рынков в конце прошлой недели, несмотря на то, что многие компании по всему миру не возобновили работу, а экономики вступили в самую глубокую рецессию за всю историю, отмечает FT.
Оптимизм инвесторов позволил компаниям с высоким рейтингом привлечь рекордные $1 трлн на долговом рынке за первые пять месяцев 2020 года. В результате доходы инвестиционных банков, включая Citi, от операций на долговом рынке могут значительно вырасти во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
По мнению Фалко, спрос на финансирование открывает большие возможности для Citi.
Текущий квартал может стать благоприятным для крупных банков и в сфере трейдинга. Глава JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) Даниэль Пинто на прошлой неделе заявил, что доходы банка от трейдинга во втором квартале могут вырасти на 50% по сравнению с прошлым годом.
Фалко, в свою очередь, с осторожностью относится к перспективам волны инвестиционного активизма в условиях пандемии. Он считает, что низкие цены могут привлечь инвесторов-активистов, которые будут пытаться увеличить прибыльность компаний, в том числе за счет снижения расходов и сокращений рабочих мест.
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