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Монеты номиналом 10 гривен станут действительным платежным средством на территории Украины с 3 июня
Национальный банк Украины (НБУ) вводит в оборот монеты номиналом 10 гривен. Новые монеты станут действительным платежным средством на территории Украины с 3 июня 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Новая монета номиналом 10 гривен - небольшая по размеру, легкая. Ее диаметр составляет 23,5 мм, вес - 6,4 грамма. Она изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем.
Благодаря большему диаметру и ребру (третья сторона монеты) со специальным крупным рифлением гражданам будет легко отличить ее от монет других номиналов.
На реверсе монеты номиналом 10 гривен изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы; на аверсе в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещен номинал монеты.
Во время автоматизированного пересчета монет на специальном оборудовании для их идентификации используются такие технические характеристики: размер и вес, а также так называемый электромагнитная подпись - электронный сигнал, характерный для того или иного материала.
На первом этапе НБУ планирует ввести в обращение более 5 млн 10-гривневых монет, которые будут распределены между подразделениями банка в регионах. С 3 июня 2020 года банки смогут получать обновленные денежные знаки в НБУ и выдавать их своим клиентам.
Гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 10 гривен на обиходные монеты этого номинала. Они смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно и новыми денежными знаками, и старыми банкнотами этого номинала. Постепенно - в результате естественного износа - 10-гривневые банкноты будут заменяться в обращении монетами.
"Это - часть комплексного решения по оптимизации и обновления банкнотно-монетного ряда гривны, который продолжается с 2014 года и имеет целью обеспечить в Украине более надежнее и защищенные от подделок банкноты, удобство наличных расчетов и экономию средств для государства. Введение в обращение новых обиходных монет номиналом 10 гривен завершит этот процесс", - отметили в пресс-службе НБУ.
Напомним, по состоянию на 1 апреля 2020 года в обращении находилось новых монет номиналами 1 грн - свыше 195 млн шт., 2 грн - почти 190 млн шт., 5 грн - более 7,0 млн шт.
Отметим, в январе 2019 года глава НБУ Яков Смолий заявил, что Национальный банк Украины планирует постепенно полностью заменить бумажные банкноты от 1 до 10 грн монетами.
При этом Национальный банк не планирует изымать из оборота банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен. Они в меру износа параллельно будут заменяться монетами тех номиналов, которые будут выпускаться в обращение.
В июле 2019 года глава НБУ Яков Смолий заявил, что после завершения процесса изъятия мелких монет и введения в обращение банкноты нового номинала 1000 грн номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов.
Из этого ряда шесть будут банкноты, шесть - монеты.
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