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Золото дорожает 1 июня на фоне беспорядков в США
09:45 01.06.2020 |
Стоимость золота растет в понедельник утром на фоне беспорядков в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.29 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,41%, или на 7,15 доллара - до 1758,85 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро рос на 2,29% - до 18,922 доллара за унцию.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Это оказывает поддержку стоимости золота как традиционно надежного актива.
"Опасения по поводу беспорядков в Соединенных Штатах в настоящее время, похоже, оказывают давление на рынки", -сказал агентству Рейтер аналитик CMC Markets Майкл Мак-Карти (Michael McCarthy).
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