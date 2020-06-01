Евро 1 июня продолжает укрепляться в паре с долларом после подъема до 2-месячного максимума в пятницу

Курс евро в понедельник продолжает расти относительно доллара США после достижения двухмесячного максимума в ходе торгов в пятницу.

Евро торгуется утром в районе $1,1138 против $1,1103 на закрытие прошлой сессии. Курс евро находится на уровне 119,80 иены по сравнению со 119,72 иены по итогам предыдущих торгов.

В ходе торгов в пятницу стоимость единой европейской валюты достигала $1,1145 - максимума за последние два месяца, отмечает французская газета Le Figaro. На прошлой неделе поддержку евро оказало предложение Еврокомиссии по созданию финансового инструмента послекризисного восстановления экономики ЕС в 750 млрд евро.

"Европейский фонд восстановления может по-настоящему ускорить рост единой валюты, поскольку он дает надежду на благополучное будущее Европейского союза, и особенно евро", - считает аналитик ActivTrades Рикардо Евангелиста.

Помимо этого, он отметил, что на курс доллара в пятницу оказала влияние публикация данных министерства торговли США, согласно которым расходы населения страны в апреле сократились на 13,6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Тем временем глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джэром Пауэлл заявил, что отрицательные процентные ставки не подходят для США.

Курс доллара составляет 107,56 иены против 107,82 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опускается на 0,37% по сравнению с предыдущим торговым днем. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,32%.

Курс доллара относительно юаня в понедельник растет на 0,25%, до 7,1186 юаня.

США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп. В то же время, он не объявил об ответных торговых мерах, что поддержало рынки, пишет CNBC.

Фунт стерлингов торгуется около $1,2384 против $1,2349 в предыдущий рабочий день. По отношению к евро фунт находится на уровне 1,1120 против 1,1121.