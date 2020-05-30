Нацбанк сократил покупку валюты за неделю (25 - 29 мая) в 3 раза

Национальный банк Украины в период с 25 по 29 мая купил на межбанковском валютном рынке $72 млн, что в 3,2 раза меньше, чем неделей ранее ($228 млн).

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Вся сумма была куплена в ходе интервенций по единому курсу (с использованием инструмента matching), при этом валюту Нацбанк на минувшей неделе не продавал.

В целом с начала года центробанк купил на межбанке $2,73 млрд, продал - $2,79 млрд.

Как сообщалось, Национальный банк в период с 18 по 22 мая купил на межбанковском валютном рынке $228 млн, что в 1,4 раза больше, чем неделей ранее ($161,5 млн).