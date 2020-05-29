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Депозитные ставки для физлиц 29.05.20
17:31 29.05.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 29 мая 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|R3 мес.
|10.82
|0.90
|0.34
|6 мес.
|10.99
|1.05
|0.54
|9 мес.
|11.20
|1.24
|0.69
|12 мес.
|11.24
|1.45
|0.81
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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