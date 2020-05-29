Объем NPL в банках Украины за январь-апрель вырос на 6%, их доля – на 1 п.п. – НБУ

Доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках по итогам января-апреля 2020 года увеличилась на 1 процентный пункт (п.п) – до 49,3%, в том числе в государственных банках – на 1,6 п.п. (до 65,1%), в банках с иностранным капиталом – на 1 п.п. (до 33,5%), в частных – на 0,2 п.п. (до 18,8%), сообщается в отчетности Национального банка Украины (НБУ), обнародованной на его сайте.

Согласно ей, в абсолютном выражении за четыре месяца 2020 года объем NPL украинских банков возрос на 6% – до 562,81 млрд грн, тогда как в целом их кредитный портфель - на 3,9%, до 1 трлн 141 млрд грн.

Отмечается, что за соответствующий период объем NPL в госбанках (без ПриватБанка) вырос на 8,3% (до 170,81 млрд грн), в ПриватБанке – на 3,3% (до 247,18 млрд грн), в банках с иностранным капиталом – на 8,5% (до 116,58 млрд грн), в частных – на 7% (до 28,24 млрд грн).

Вместе с тем в целом кредитный портфель госбанков (без ПриватБанка) увеличился на 3,5% (до 330,86 млрд грн), в ПриватБанке – на 2,1% (до 311,46 млрд грн), в банках с иностранным капиталом – на 5,3% (до 348,13 млрд грн), в частных – на 5,6% (до 150,1 млрд грн).

Согласно статистике регулятора, наиболее стремительно объем неработающих кредитов в банках вырос в марте – на 6,7%, после чего в апреле сократился на 2,2%. При этом в целом кредитный портфель украинских банков также подскочил в марте на 6,3% и снизился в апреле на 3%.

Как сообщалось, по итогам 2019 года доля NPL в украинских банках сократилась на 4,5 п.п. и впервые за последние годы стала меньше половины их суммарного кредитного портфеля – 48,4%.