Более 70% финучреждений прогнозируют ухудшение состояния финсектора в ближайшие полгода

Более 70% финансовых учреждений прогнозируют ухудшение состояния финансового сектора в ближайшие полгода, тогда как в ноябре 2019 года их доля была существенно ниже - всего 4%, свидетельствуют результаты опроса о системных рисках финансового сектора, проведенного Национальным банком Украины (НБУ) в мае 2020 года.

Согласно полученным в ходе опроса данным, опубликованным на сайте центробанка, доля респондентов, которые считают общий уровень риска высоким или очень высоким, выросла с 23% в ноябре 2019 до 37% в мае 2020 года.

Оценивая состояние финансового сектора, большинство респондентов (60%) отметили ухудшение финансового сектора за последние шесть месяцев.

Согласно опросу, коррупция, деятельность правоохранительных органов и судебной системы остаются основным фактором риска для финансового сектора.

По сравнению с предыдущим опросом, который проводился в ноябре-2019, значительно возросла оценка рисков, связанных с экономической активностью и динамикой мировых цен на сырьевые товары. Если ранее 23% и 39% опрошенных считали этот риск высоким или очень высоким, то в настоящее время количество респондентов, придерживающихся такого же мнения, выросло до 74% и 67% соответственно.

В топ-5 рисков по оценкам респондентов вошли также мошенничество, кибернетические угрозы и политическая ситуация в Украине.

Отмечается, что 67% опрошенных назвали устойчивость финансового сектора к негативным событиям средней (в ноябре – 62%), а 11% считают ее высокой (в ноябре – 19%).

19% опрошенных по-прежнему считают высоким уровень риска в сфере доступа к фондированию (в ноябре также 19%), 52% - средним (в ноябре - 42%). Уровень риска конкуренции на рынке финансовых услуг как очень высокий оценивают 0% респондентов (в ноябре - 4%), высокий – 22% (в ноябре – 27%), средний – 52% (в ноябре – 46%). Угрозы изменения стоимости активов и ухудшения качества залогов как высокие оценил 37% опрошенных (в ноябре – 31%), средние – 44% (в ноябре – 62%).

Опрос проводился с 12 по 25 мая 2020 года. Участие в нем приняли руководители 18 банков, 6 страховых и три инвестиционные компании.