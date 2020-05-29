Финансовые новости
- |
- 29.05.20
- |
- 17:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Более 70% финучреждений прогнозируют ухудшение состояния финсектора в ближайшие полгода
16:44 29.05.2020 |
Более 70% финансовых учреждений прогнозируют ухудшение состояния финансового сектора в ближайшие полгода, тогда как в ноябре 2019 года их доля была существенно ниже - всего 4%, свидетельствуют результаты опроса о системных рисках финансового сектора, проведенного Национальным банком Украины (НБУ) в мае 2020 года.
Согласно полученным в ходе опроса данным, опубликованным на сайте центробанка, доля респондентов, которые считают общий уровень риска высоким или очень высоким, выросла с 23% в ноябре 2019 до 37% в мае 2020 года.
Оценивая состояние финансового сектора, большинство респондентов (60%) отметили ухудшение финансового сектора за последние шесть месяцев.
Согласно опросу, коррупция, деятельность правоохранительных органов и судебной системы остаются основным фактором риска для финансового сектора.
По сравнению с предыдущим опросом, который проводился в ноябре-2019, значительно возросла оценка рисков, связанных с экономической активностью и динамикой мировых цен на сырьевые товары. Если ранее 23% и 39% опрошенных считали этот риск высоким или очень высоким, то в настоящее время количество респондентов, придерживающихся такого же мнения, выросло до 74% и 67% соответственно.
В топ-5 рисков по оценкам респондентов вошли также мошенничество, кибернетические угрозы и политическая ситуация в Украине.
Отмечается, что 67% опрошенных назвали устойчивость финансового сектора к негативным событиям средней (в ноябре – 62%), а 11% считают ее высокой (в ноябре – 19%).
19% опрошенных по-прежнему считают высоким уровень риска в сфере доступа к фондированию (в ноябре также 19%), 52% - средним (в ноябре - 42%). Уровень риска конкуренции на рынке финансовых услуг как очень высокий оценивают 0% респондентов (в ноябре - 4%), высокий – 22% (в ноябре – 27%), средний – 52% (в ноябре – 46%). Угрозы изменения стоимости активов и ухудшения качества залогов как высокие оценил 37% опрошенных (в ноябре – 31%), средние – 44% (в ноябре – 62%).
Опрос проводился с 12 по 25 мая 2020 года. Участие в нем приняли руководители 18 банков, 6 страховых и три инвестиционные компании.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Коломойский не сдается: Помешает ли Конституционный суд сотрудничеству с МВФ
|Зачем Саакашвили поздравил украинцев с ФСБшным днем пограничника
|«Слуги» поднимают прожиточный минимум. Почему не надо радоваться пенсионерам и бюджетникам
|Большую часть валютных продаж на межбанке 28 мая обеспечила металлургическая компания «Метинвест»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Объем NPL в банках Украины за январь-апрель вырос на 6%, их доля – на 1 п.п. – НБУ
|Более 70% финучреждений прогнозируют ухудшение состояния финсектора в ближайшие полгода
|НБУ в июне планирует ввести процентный своп с банками
|Иена укрепляется к доллару 29 мая на опасениях за отношения между США и Китаем
|Марк Цукерберг раскрыл особенности бизнес-модели Libra
|В Facebook провели ребрендинг кошелька для Libra и пообещали интеграцию с WhatsApp
Это интересно
|Aston Martin снова начал выпускать самый известный автомобиль Джеймса Бонда
|Китай первым в мире разрешил полеты тяжелых пассажирских дронов
|Австралия будет внедрять технологию производства водорода и графита из сточных вод
|Составлен рейтинг современных маслкаров
|Первый монитор Xiaomi Redmi получил безрамочный дизайн при цене $70
|Google тестирует покупки с простым подтверждением платежей голосом
|Kia выпустит маленький и очень дешёвый электромобиль