НБУ в июне планирует ввести процентный своп с банками

Национальный банк в июне планирует ввести процентный своп с банками, что позволит оживить долгосрочное банковское кредитование.

Об этом сообщает пресс служба регулятора.

"Национальный банк утвердил Положение о проведении Национальным банком Украины на межбанковском рынке операций своп процентной ставки. Это открывает путь к внедрению нового инструмента, который позволит оживить долгосрочное банковское кредитование", - говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что снизили уже учетную ставку до 8% и видят предпосылки для дальнейшего снижения.

"Национальный банк прилагает много усилий, чтобы поддержать экономику на этапе выхода из карантина. Мы ввели долгосрочное рефинансирование банков на срок до 5 лет, чтобы они не боялись брать средства в НБУ и направлять их в экономику. Теперь готовимся к запуску процентного свопа, который снизит процентные риски банков и придаст им смелости для разворачивания кредитования ", - отметил заместитель председателя Национального банка Олег Чурий.

Своп предполагает, что одна сторона предлагает другой фиксированную процентную ставку, которая начисляется на условную сумму, а другая сторона - плавающую процентную ставку. Последняя будет рассчитываться на основе Украинского индекса межбанковских ставок по кредитам и депозитам овернайт (UIIR). В оговоренный срок проходят расчеты сторон с расчета разницы процентных платежей.

Таким образом банки могут минимизировать свой процентный риск при кредитовании. Они привлекают депозиты на достаточно короткий срок по сравнению с длительным сроком кредитов, поэтому рискуют из-за вероятности изменения стоимости привлечений. Речь идет о том, что ставка по депозитам практически всегда меняется и может возрасти, а для заемщика она фиксированная. Своп устраняет этот риск.

Со своей стороны благодаря таким операциям Национальный банк сможет усилить действенность монетарной трансмиссии. Процентные ставки в экономике будут гибко реагировать на монетарные решения Национального банка и изменения в стоимости ресурсов на межбанковском кредитном рынке.

Таким образом введение процентного свопа не только будет стимулировать разворачивание кредитных программ для бизнеса и населения, но и будет способствовать дальнейшему снижению процентных ставок в экономике.

Новый инструмент станет доступным после полной готовности технического функционала и депозитарной системы к проведению таких операций. Ориентировочный срок запуска - вторая половина июня 2020 года.

Национальный банк будет проводить операции своп процентной ставки путем количественного или ценового аукциона через торговые системы Bloomberg, Refinitiv или любые другие современные программно-технические комплексы, имеющие необходимый функционал.

Участие в аукционах смогут принимать банки, которые предварительно заключили с Национальным банком соответствующий генеральный договор и сформировали необходимый гарантийный фонд. Последний может состоять из облигаций внутреннего государственного займа или национальной или иностранной валюты, размещенной на счетах Национального банка без уплаты процентов.

Конкретные параметры проведения таких операций, а именно их периодичность, сроки, предельные ставки, объемы и другие будут утверждаться отдельным решением Правлением Национального банка после рассмотрения этого вопроса Комитетом по монетарной политике.

Общие условия проведения операций своп процентной ставки одобрены Постановлением Правления Национального банка Украины № 67 от 28 мая 2020 года "Об утверждении Положения о проведении Национальным банком Украины на межбанковском рынке операций своп процентной ставки". Настоящее Положение вступает в силу 30 мая 2020 года.